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Dozerli kaçak kazıya çifte tutuklama

Bursa’nın İznik ilçesinde dozerle kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan zanlılardan biri kadın 2 kişi tutuklandı.

Bursa'nın İznik ilçesinde dozerle kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan zanlılardan biri kadın 2 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, 4 gün önce Tıra yükledikleri dozer ile Elbeyli köyü su deposu mevkiinde kaçak kazı yapmak istedikleri iddia edilen 9 kişi jandarmanın operasyonuyla gözaltına alındı.


Haklarında, “kaçak kazı yapmak” suçundan işlem yapılan A. T (52), A. A (64), Y. T (53), Z. A (41), T. S (41), H. K (42), E. T (26), A. T (42) ve M. T (46) adli mercilere sevk edildi. Şüphelilerden A. A ve M.T. tutuklanırken, diğer 7 kişi serbest bırakıldı.

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