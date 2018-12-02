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DP Mustafakemalpaşa İlçe Olağan Kongresi yapıldı

Demokrat Parti Mustafakemalpaşa İlçe Olağan Kongresi yapıldı.


DP ilçe teşkilat binasında yapılan kongre tek liste ile yapıldı. 65 delegenin oy kullandığı kongrede mevcut başkan Ahmet Kaymaz güven tazeledi. Kongreye DP Bursa İl Başkanı Çağrı Kaplan, Osmangazi İlçe Başkanı Ersin Aktaş, Balıkesir İl Başkanı Tamer Alver, diğer ilçe başkanları, siyasi parti ilçe başkanları, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. İl Başkanı Kaplan yaptığı konuşmada, "Önümüzdeki hafta Büyükşehir adayımızı açıklayacağız. 72 yıllık bir tarihimiz ile seçimlerin sonuçlarını değiştirecek güçteyiz" dedi. Daha sonra ilçe başkanı Ahmet Kaymaz ise, "Amacımız önümüzdeki mahalli yerel seçimlere adayımızı açıklayacağız" dedi.

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