Dr. İlay Yılmazlar: "Çocuklar ebeveynlerinin aynasıdır"

Yeşim'in de yer aldığı Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi'nde, ikamet eden kadınları da kapsayacak şekilde büyüyen Kelebeğin Dünyası projesi, Güçlü kadınlar, mutlu yarınlar sloganına uygun olarak her ay kendi alanında uzman konuşmacıları kadınlarla buluşturuyor.

Söyleşi programı çerçevesinde geçtiğimiz günlerde Karapınar Kadın Eğitim ve Girişimcilik Merkezi'nde Aile İçi İletişim başlıklı etkinlik organize edildi. Söyleşiye konuşmacı olarak katılan Uludağ Soroptimist Kulübü Üyesi Dr. İlay Yılmazlar, aile içinde anne babanın rolleri, erkek ve kız çocuklarına karşı davranış biçimleri, anne babanın birbiriyle iletişiminin çocukların gelişimine etkisi gibi konular hakkındaki bilgi ve tecrübelerini katılımcılarla paylaştı. Yılmazlar, Karapınarlı kadınların yoğun ilgi gösterdiği söyleşide aile içi iletişimdeki toksinler, iletişimde kelimelerin, ses tonunun ve beden dilinin yeri, mutsuz ilişkilerin nedenleri gibi konulara da değindi.

Yeni evli çiftleri, dünyaya bir çocuk getirmeden önce eğitmenin önemini vurgulayan Yılmazlar, Dünyaya bir çocuk getirmeden önce herkesin şunu sorgulaması gerekiyor; Çocuklarımı nasıl yetiştirmeliyim, o çocuklar gelecekte nasıl insanlar olurlar? Şunu unutmamak lazım, çocuklar ebeveynlerinin aynasıdır. Dolayısıyla bir çocuğun anne babasının arasındaki ilişki o çocuğun kişisel gelişiminden gelecekteki kişilik oluşumuna hatta insanlarla ilişkilerine kadar birçok konuyu etkiliyor. Bu nedenle çiftlerin ebeveynlik eğitimi almasının sağlıklı toplumlar yetiştirmek adına çok gerekli olduğunu düşünüyorum diye konuştu.

Söyleşinin ardından Karapınarlı kadınların sorularını yanıtlayan Dr. İlay Yılmazlar'a, Yeşim Grup Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur tarafından, projeye katılım ve desteğinden dolayı teşekkür sertifikası takdim edildi.