Dr. Küçük: “Bursa'nın hastanesi olarak, şehrimize değer katıyoruz”

Fulden Küçük ve Halkla İlişkiler Müdürü Bahadır Öztabak, 31 Mart seçimlerinin ardından göreve başlayan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ve Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır'ı ziyaret ederek, görevlerinde başarılar diledi.

İlk olarak Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır'ı ziyaret eden Doruk Sağlık Grubu yetkilileri, ardından Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık'ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ilettiler.

Belediye başkanlarına Doruk Sağlık Grubu'nun faaliyetlerinden bahseden Dr. Fulden Küçük, “Acil servisimiz, yoğun bakım, yeni doğum ünitelerimizle bölgemizin tüm isteklerine cevap verebilecek niteliklere sahibiz. Bursa'nın hastanesi olarak, yatırımlarımızı şehrimize değer katmak ve Bursalıların isteklerine cevap vermek için yapıyoruz. Bu anlamda ilçelerimizde sağlık konusunda yapılacak çalışmalar için işbirliklerine her zaman açığız” dedi.

Doruk Sağlık Grubu'nun Bursa'nın önemli sağlık kurumlarından biri olduğunu ifade eden Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır da, ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade etti. Tanır, “Yeni dönemin hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Şimdi hizmet zamanı ve bizler de vatandaşımıza hizmet için aralıksız çalışacağız. Sağlık önemsediğimiz konulardan biri, bu anlamda Doruk Sağlık Grubu'nun tecrübelerinden faydalanarak, Kestel halkı için faydalı olacak ortak çalışmalar gerçekleştirebiliriz” diye konuştu.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık da, “Hizmetimizi güzel yapmak, insanımızı mutlu etmek istiyoruz. Daha sağlıklı bir toplum, daha sağlıklı bir Gürsu için Doruk Sağlık Grubu ile iş birliği içinde bulunmak bizleri mutlu eder” ifadelerini kullandı.

Ziyarette Doruk Sağlık Grubu ve Gürsu Belediyesi ile sağlık protokolü imzalandı.