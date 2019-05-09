Dr. Özkul, tecrübelerini öğrencilerle paylaştı

Dr. Ahmet Özkul, Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Kariyerlerine yön verecek basamakları oluşturan fikir ve deneyimlerle buluşmak isteyen birçok öğrencinin katıldığı etkinlikte, tecrübelerini samimiyetle paylaşan Dr. Özkul, insan hayatının en önemli dönüm noktalarından birisinin meslek seçimi olduğunu söyledi. Dr. Özkul, “Çalışmanın, tüm hayatımızdaki yerini göz önüne aldığımızda, çalışma hayatımızın kalitesini ve çalışma adına yaptığımız faaliyetlerin bireysel mutluluğumuza doğrudan etkisi vardır. Dolayısıyla çalışma hayatında ve özel hayatımızda mutlu olmanın, iyi bir kariyer elde etmenin ilk adımı da kişiliğimize uygun bir meslek seçiminden geçer” dedi.

Öğrencilere, hiçbir zaman öğrenmekten vazgeçmemeleri tavsiyesinde bulunan Dr. Ahmet Özkul, “İster işe yeni başlamış biri olun, ister okuldan yeni mezun biri olun, ister CEO olun, her şeyi bilmeniz mümkün değildir. Bunu kabul etmek, bir zayıflık göstergesi değildir. Unutmayalım ki en güçlü liderler, hayatları boyunca öğrenci olanlardır” diye konuştu.

Dr. Özkul, konuşmasının sonunda öğrencilerin pek çok sorusuna yanıt vererek geleceklerine ışık tuttu.