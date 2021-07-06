Dragan Milosavljevic, Frutti Extra Bursaspor'da

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Yeşil-beyazlı kulüp, Sırp Milli oyuncu Dragan Milosavljevic ile anlaşma sağlandığını açıkladı. Frutti Extra Bursaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde: "Kulübümüz Sırp Milli oyuncu Dragan Milosavljevic ile anlaşma sağladı. Kariyerinde Partizan, Alba Berlin ve son olarak Unicaja Malaga formaları giyen Milosavljevic'e hoş geldin diyor, başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz.”