İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Drama ile kendini keşfet

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün 17 ilçeyi kapsayan “Drama ile Kendini Keşfet “Kariyer planlama seminerleri devam ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün 17 ilçeyi kapsayan “Drama ile Kendini Keşfet “Kariyer planlama seminerleri devam ediyor.


Eğitmen Sinan Işık tarafından Karacabey İlçesi Sadık Yılmaz Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen eğitim, 60 öğrencinin katılımı ile sabah ve öğleden sonra iki ayrı gurup halinde verildi. Öğrenciler tarafından ilgi ile karşılanan eğitim iletişim sorunlarının tespiti ve uygulamalı çözümleri içeriyor.


Eğitimde öğrencilerin kendilerini tanımaları ve hayatlarında iletişim tekniklerini aktif olarak kullanmaları amaçlanır. Gençler bu sayede kendilerini daha iyi ifade edip, iletişim problemlerine çözüm üretebilirler. Eğitimin, iletişimin toplum ve iş hayatında önemi üzerinden öğrencilerin kariyerlerine katkı sağlanıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.