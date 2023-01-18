İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Drift atan lüks otomobil kamerada...Cezası ağır oldu

Bursa’da drift atarak ilerleyen lüks otomobil, cep telefon kamerasına yansıdı.

Bursa'da drift atarak ilerleyen lüks otomobil, cep telefon kamerasına yansıdı. Polisler sürücüye 20 bin 342 lira ceza kesti


Olay, merkez Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışıktan drift atarak kalkan lüks trafiği tehlikeye atarak ilerledi. O anlar ise trafikteki diğer sürücülerin cep telefon kamerasına yansıdı.


Öte yandan sivil trafik ekipleri yapılan tespit ve şikayetin ardından araç sürücüsüne drift atmaktan 20 bin 342 lira ceza kestiler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.