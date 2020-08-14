İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Drone ile kenevir tarları böyle tespit edildi

Bursa’da jandarma ekipleri kenevir tarlalarını drone ile tespit edip operasyon düzenledi o anlar havadan görüntülendi.

Bursa'da jandarma ekipleri kenevir tarlalarını drone ile tespit edip operasyon düzenledi o anlar havadan görüntülendi.


Bursa İl Jandarma ekipleri yasa dışı yollardan kenevir yetiştirenlere göz açtırmıyor. Orhangazi, İznik,Mudanya, Yenişehir ve Gemlik ilçelerinde yasa dışı kenevir yetiştirildiği ihbarı alan ekipler ilçelerin farklı bölgelerinde drone ile havadan denetim yaptı. Drone ile kenevir ekili alanları tespit eden jandarma ekipleri buralara operasyon düzenleyip ekili kenevirleri imha etti. 2020 yılında Bursa'da 10 bin 391 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.