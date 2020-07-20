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DSİ derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor

Mustafakemalpaşa Çayı yaz yatağı düzenlemesi 1.

kısım ıslah çalışmaları devam ediyor.


Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Bursa'ya yaptığı yatırımlarla mümbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Bursa'da son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor. Bursa'nın eski ve önemli yerleşim yerlerinden biri olan Mustafakemalpaşa ilçesinde yer alan Mustafakemalpaşa Çayının suladığı verimli arazileriyle, Türkiye tarımsal üretiminde önemli bir yere sahiptir. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ilçeye baraj, gölet ve sulama tesislerinin yanı sıra ıslah çalışmalarıyla da çiftçileri desteklemeye devam ediyor.


Bursa kısım ıslah çalışmalarının devam ettiğini ifade eden DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Devam eden çalışmaların tamamlanmasıyla Mustafakemalpaşa ilçesinin ve tarım arazilerinin taşkın riskinin azalacaktır. Bu yıl itibariyle 248 metre temel beton kaplaması imalatı tamamlanmış olup, bununla birlikte diğer imalatların hızla devam etmekte olup çalışmaların 2021 yılında tamamlanması hedeflenmektedir" dedi.

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