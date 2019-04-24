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Dubai'de Erdoğan posterine gözaltı

Bursa’nın İznik ilçesinde kapatılan eski Boyalıca Belediyesi’nin başkanı Ali Çil, Dubai gezisi sırasında, üzerinde Osmanlı arması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olduğu posteri açınca gözaltına alındı.

Bursa'nın İznik ilçesinde kapatılan eski Boyalıca Belediyesi'nin başkanı Ali Çil, Dubai gezisi sırasında, üzerinde Osmanlı arması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olduğu posteri açınca gözaltına alındı.


Olay geçen hafta Dubai'nin en yüksek kulesi olan ve bin 240 mağazanın bulunduğu Dubai Mall adlı alışveriş merkezinde meydana geldi. Eski Boyalıca Belediye Başkanı Ali Çil, Osmanlı arması ve Erdoğan'ın bulunduğu posteri açarak fotoğraf çektirdi. Durumu fark eden alışveriş merkezindeki polis hemen bu poza müdahale etti, Çil'le birlikte aynı pozu veren Mehmet Özer ve Mehmet Vehbi Aslanoba polis merkezine götürüldü. Çil ve 2 arkadaşı 6 saat gözaltında kaldıktan sonra Türkiye'nin Dubai Konsolosluğu'nun devreye girmesiyle serbest bırakıldı.

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