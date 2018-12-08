"Duble" işkence TBMM gündeminde

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yeni yapılan duble yola girişi olmayan mahallelinin çilesi meclis gündemine taşındı.

Yenişehir üzerinden gelip mahalleye girmek isteyen sürücüler, 4 kilometre ilerideki kavşaktan kontrollü geri dönüş yapıp mahalleye girebiliyor. Bursa'nın İnegöl ve Yenişehir ilçeleri arasında ulaşımın kısalması için yapılan 6 kilometrelik yol 980 nüfuslu Hamzabey Mahallesi sakinleri için işkence haline geldi. Zira Yenişehir istikametinden gelip Hamzabey'e giriş yapmak isteyen sürücüler, araçlarıyla 4 kilometre ilerideki kavşaktan geri dönüş yapıp mahalleye girebiliyor. Mahalleli, yapılan plan hatası yüzünden fazladan 4 kilometre yol gitmek zorunda kaldıklarını iddia ediyor.

Hamzabey Mahallesi'nde ikamet eden ve iş için 2. Mobilya İhtisas Sanayi Bölgesi'ne giden işçiler, gece mesai bitiminde büyük çileler çekiyor. Servis araçları ya da özel araçları ile evlerine gitmek için yola koyulan işçiler de Hamzabey Mahallesi'ne varmak için büyük güçlükler çekiyor. Kurallara uymayıp kestirme olsun diye yasak olan bölgeden dönen sürücüler ise hem kendi, hem başkalarının canlarını tehlikeye atıyor.

Çıkan haberin ardından CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu tarafından bu mesele TBMM'de gündeme getirildi. Kayışoğlu, “Bursa'nın İnegöl ve Yenişehir ilçeleri arasında bir duble yol çalışması var, kim gidip görse burada bir yanlışlık olduğunu anlar. Duble yol duble işkenceye dönmüş durumda. Yol yapılırken bin nüfuslu Hamzabey Mahallesi yok sayılmıştır. Hamzabey sakinleri evlerine gidebilmek için kuralları hiçe sayıp canlarını tehlikeye atmak zorunda kalıyor. Çünkü mahallelerinin yolu duble yol yapılırken göz ardı edilmiş. Ortada bir mahalle var, ama girişi yok. İş yapmak önemli, ama kötü iş yapmak vatandaşa eziyete dönüşebiliyor, yetkilileri bu meseleyi çözmeye davet ediyorum” diye konuştu.