Düğün arabalarının önüne atlayan genç çete para vermeyenlerin arabalarına vurarak zarar veriyor

Bursa'da düğün arabalarının önünü kesen genç çete, para vermeyen düğün arabalarına vurarak zarar veriyor.

Düğün konvoylarında düğün arabalarının önüne atlayan çocuklar canlarını hiçe sayıyor. Önünü kestikleri düğün arabaları bazıları para veriyor bazıları ise vermiyor. Para veren düğün arabalarının önünden çekiliyorlar ama vermeyenden ise önünden çekilmedikleri gibi arabaya da vurarak zarar veriyorlar. Evlenen çift ise bu anları düğün arabasının içinden kayıt altına aldılar.