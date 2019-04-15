Düğün dönüşü kazada ölen iki kardeş toprağa verildi

Bursa’da düğün dönüşü kazada ölen kardeşler göz yaşları içinde toprağa verildi.
Bursa'da düğün dönüşü kazada ölen kardeşler göz yaşları içinde toprağa verildi.
Kaza, dün saat 19.00 sıralarında, Bursa- Orhaneli yolu Nalınlar mevkiinde meydana geldi.
İki otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde, Bursa'dan torununun düğününden dönen İsmail Güneş (75) ve kardeşi Kemal Güneş (70) hayatını kaybetti. Güneş kardeşlerin cenazeleri bu gün gözyaşları içinde toprağa verildi. Kazada ölen kardeşler, Orhaneli ilçesinde Durdubey Camii'nde kılınan cenaze namazını müteakip ilçe kabristanında yan yana defnedildi.