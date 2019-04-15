İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Düğün dönüşü kazada ölen iki kardeş toprağa verildi

Bursa’da düğün dönüşü kazada ölen kardeşler göz yaşları içinde toprağa verildi.

Bursa'da düğün dönüşü kazada ölen kardeşler göz yaşları içinde toprağa verildi.


Kaza, dün saat 19.00 sıralarında, Bursa- Orhaneli yolu Nalınlar mevkiinde meydana geldi.


İki otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde, Bursa'dan torununun düğününden dönen İsmail Güneş (75) ve kardeşi Kemal Güneş (70) hayatını kaybetti. Güneş kardeşlerin cenazeleri bu gün gözyaşları içinde toprağa verildi. Kazada ölen kardeşler, Orhaneli ilçesinde Durdubey Camii'nde kılınan cenaze namazını müteakip ilçe kabristanında yan yana defnedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.