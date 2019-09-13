Düğün salonundaki cinayette bir sanık yeniden yargılanacak

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düğün salonu önünde işlenen cinayetle ilgili karar Yargıtay'dan döndü.

4 Mayıs 2014 tarihinde bir düğün salonu önünde iki grup arasında çıkan kavgada Murat Torun'un bıçaklanarak hayatını kaybetmesiyle alakalı 3 sanığa toplam 55 yıl ve müebbet hapis cezası verilmişti. Sanıklardan Halil K, "Bu olaya karıştığım için çok pişmanım. Husumetim yoktu. Beraatımı istiyorum" demişti. 2015 yılındaki son yargılamada şüpheli Halis K.'ye müebbet ve 16 yıl ay 6 hapis, Rıza T.' ye 21 yıl 6 ay hapis ve 2.4 bin TL para cezası, Salih G.'ye ise 17 yıl hapis cezası verilmişti. Temyize gönderilen dosyayı inceleyen Yargıtay, Salih G. ve Halil K'nin cezalarını onaylarken, sanıklardan Rıza T'ye verilen cezanın az olduğu kanaatine vardı. Yargıtay dosyayı bozarak İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'ne geri gönderdi. Önümüzdeki günlerde Rıza T'nin davası tekrar görülecek.