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Düğünde bıçaklı kavga 2 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir düğünde çıkan kavga, kanlı bitti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir düğünde çıkan kavga, kanlı bitti. 1'i ağır 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre olay Hikmet Şahin Kültür Park girişi Mehter Düğün Salonunda meydana geldi. Düğünden bir gün önce kız tarafı ve erkek tarafı arasında laf kavgası çıktı.


Bir gün sonra düğünde karşı karşıya gelen taraflar tekrar kavgaya tutuştu. Yaşanan kavgada kız tarafından olan genç belinden çıkardığı bıçakla Barış. Ç.'yi(28) ve Kürşat .Ç'yi(22) yaraladı.


Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri, yaralılara ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis Bölümüne kaldırıldı.Tedavi altına alınan yaralılardan Kürşat Ç'nin durumu ağır olduğu için yoğun bakıma alındı.


2 Kişiyi bıçakla yaralayan şahıs, kısa süre içerisinde Emniyet Ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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