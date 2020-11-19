Dükkan önündeki araç çıkan yangında küle döndü

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki Küçük Sanayi Sitesi'nde boyanması için dükkan önünde duran araç çıkan yangında küle döndü.

Küçük Sanayi Sitesi'nde boyanması için dükkan önünde duran araçta saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Yangını sanayi sitesinde devriyede olan güvenlik görevlileri fark etti. Durumun itfaiye ve emniyet ekiplerine bildirilmesi ile birlikte müdahale gerçekleştirilirken, aracın patlama riskine karşı olay yerinde güvenlik önlemleri alındı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında yangın sıçramadan kontrol altına alındı. Harun T.'ye ait olduğu öğrenilen aracın daha önceden de soyulduğu ve tamir-boya için sanayideki bir boyahaneye teslim edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.