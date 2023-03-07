İhlas Haber Ajansı

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Dükkan sahibi kendi kiracısına sinirlenince camları levye ile kırdı

Bursa’da dükkan sahibi, 20 yıllık kiracısına sinirlenerek dükkanının camlarını levye ile kırdı.

Bursa'da dükkan sahibi, 20 yıllık kiracısına sinirlenerek dükkanının camlarını levye ile kırdı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken taraflar daha sonra şikayetlerinden vazgeçti.


Olay, Gürsu ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kıraathane olarak işletilen ve 20 yıldır aynı kiracıya kiralanan kıraathane olarak işletilen dükkan, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı dükkan sahibi tarafından camları levye ile kırıldı. İhbar üzerine gelen polis ekibi tarafları polis merkezine götürdü.


Taraflar daha sonra kendi aralarında anlaşarak birbirlerinden şikayetçi olmaktan vazgeçti.


Dükkan sahibinin camları levye ile kırma anı ise çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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