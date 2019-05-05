Dülger eğitim öğretim yılını değerlendirdi

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, 17 ilçe Milli Eğitim Müdürü'nün katılımıyla eğitim ve öğretim değerlendirme toplantısına katıldı.

İnegöl Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde eğitim ve öğretim değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, "Bilim ve teknolojinin çok hızlı bir ivme kazandığı günümüzde öğrenciyi destekleyecek, öğrenmeyi zevkli kılacak ortamlar oluşturmamız çok önemli. Bakanlığımızca hazırlanan eğitim 2023 vizyonunda da hedeflenen ve amaçlanan esas odak nokta ‘öğrenci'. Çünkü eğitim alanında yapılacak her türlü iyileştirmenin geri dönüşümü öğrencilerimizde gözlemlenecek. Hedeflenen 2053, 2071 yıllarının Türkiye'sinin söz sahibi olacak bugünün çocukları yarınlarımızın hasadı olacaklar. Öğrencilerimize okullarımızı sevdirmeli ve hep birlikte eğitimi daha keyifli hale getirmenin yollarını aramalıyız. Her çiçeğe aynı oranda su verilmez. Çocuklarımızın ilgi ve yeteneklerini keşfedip onları doğru bir şekilde yönlendirmek oldukça önem taşımakta. Artık çocuklarımızdan beklentimiz sadece bir bilgi deposu olmalarından ötede araştıran, sorgulayan, dersler dışında da sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde yer alan aktif bireyler haline getirmek. Bu konuda öğretmenlerimize, okul müdürlerimize büyük sorumluluklar düşüyor” dedi.

Sene sonuna kadar yapılacak çalışmalar hakkında değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda Dülger, yürütülen çalışmalardan dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürlerine teşekkür ederek toplantıyı bitirdi. Toplantının ardından İnegöl'de bir dizi çalışmalara katılan İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, ziyaret ettiği Mediha Hayri Çelik Fen Lisesi'nde öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.