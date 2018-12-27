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Dumanların arasında kurtarılmayı beklediler

Bursa’da dört katlı bir apartmanın en alt katında çıkan yangında 7 kişi mahsur kaldı.

Bursa'da dört katlı bir apartmanın en alt katında çıkan yangında 7 kişi mahsur kaldı. 4 kişi çıkan yoğun dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.


Yangın, Merkez Nilüfer ilçesine bağlı Konak Mahallesi Konak Caddesinde bulunan dört katlı bir apartmanın en alt katında gece saatlerinde meydana geldi.Yangın sırasında evde bulunan ev sahibi Cem E.'nin dumanları fark edip itfaiye ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun dumanların sardığı apartmanda dairelerinde mahsur kalan 7 kişi merdivenli araçlarla balkondan aşağıya indirildi. Dumandan etkilenen dört kişi ise ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yangını çevredeki vatandaşlar balkonlarından izlerken diğer yanda vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Evin mutfakta kısmında çıkan yangın yarım saatlik çalışma sonucu söndürülürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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