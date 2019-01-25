Dümenciler spor salonuna sığmadı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde binlerce amatör denizci imtihanda ter döktü.

Mudanya Liman Başkanlığı, “Hedef 2023 - Bir milyon amatör denizci” projesi dâhilinde yapılan başvuruları değerlendirerek bir günde 2400 adaya seminer verdi. Şimdiye kadar toplam aday sayısı 6 bin 500'i buldu. Adaylar Mudanya Spor Salonu'nda imtihana tâbi tutuldu. Sınavda başarılı olanlar amatör denizci belgesi almaya hak kazanacak.

Mudanya Liman Başkanı Veysel Yaşar, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Cahit Turhan'ın talimatıyla 2023'e kadar 1 milyon vatandaşa denizcilik kültürünü aşılamak hedefleniyor. Denizci millet, denizci ülke hedefine ulaşmak için amatör denizci eğitimleri ve sınavlara başladık. İlgi umduğumuzdan daha yüksek. Şimdiye Bu belgeyle boyu 2,5 metre ile 24 metre arası tekneler kullanabilecek” dedi.