Dün, "Deprem olacak" diyen uzman konuştu...

Jeofizik Mühendisleri Odası Yalova Temsilcisi Osman Kendir'in "Marmara'da gerilim arttı her an deprem olabilir" açıklamasından 16 saat sonra merkez üssü Yalova'nın Çınarcık ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi. Bu deprem ardında İhlas Haber Ajansına konuşan Kendir, ''Beklenen deprem İstanbul'u değil, Yalovayı vuracak. Gemlik hala hazırlanmadı'' dedi.

Jeofizik Mühendisleri Odası Yalova Temsilcisi Osman Kendir'in "Marmara'da gerilim arttı, her an deprem olabilir" açıklamasından 16 saat sonra merkez üssü Yalova'nın Çınarcık İlçesi olan 4,1 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi. Depremle ilgili konuşan Kendir, ''Marmara bölgesinde yaşıyoruz, Yalova'da yaşıyoruz. İstanbul, Bursa ve Yalova gibi üç büyük bir şehirde yaşıyoruz. Aslında Türkiye demek Marmara. Buradan bir fay hattı geçiyor ve bu fay hattı yükleniyor stresli. Bu stres bu gerilim zaman zaman depremlerle kendini hissettiriyor. Ben dün Metehanların yer bilimleri sitesine girdiğimde ve güncel depremlere baktığımda, Çınarcık ve Saroz Körfezlerinin açıklarında, hareketliliğin aslında yeni bir depremin stresinin daha arttırdığını hissettim. Bu açıklamayı yapma gereğini duydum. Bir şeyleri söylemek, korkutmak değil de önlem almak bizim bakış açımız. Yalova kentsel dönüşüme kendisini hazırlasın. Kentsel dönüşüm master planı yapılsın. Neticesinde bu sabah deprem oldu. Tabi kahin değiliz ama anlattığım gibi bir takım olayların da geldiğini de görüyoruz. Halkın sade olarak bilmesi gereken, biz Kuzey Doğu Anadolu fay hattı üzerindeyiz ve bu depremde özellikle söylüyorum büyük ve yıkıcı depremler 7 ve üzeri depremleri 10 ile 30 yıl arasında bekleyebiliriz. Ama tabi net bir şey diyemeyiz, bugün de, yarın da deprem olabilir. Bu stres her geçen gün yükleniyor ve bu yüzden büyük bir tehlike altındayız" diye konuştu.

''Beklenen deprem İstanbul değil, Yalova depremi''

Beklenen depremin İstanbul değil, Yalova'yı yıkacağını belirten Kendir, ''Deprem anlamında bir dönüşüm olmadı. İstanbul'da çok yapı stoku var. Örnek veriyorum, 20 milyon nüfus olduğu için pekte bizi önemsemiyorlar ama fay hattı Yalova'dan geçiyor. "İstanbul depremi" dedikleri aslında Yalova depremi. Nüfus yoğunluğu dolayından İstanbul etkilenecek'' dedi.

''Gemlik büyük zarar görecek''

Gemlik'teki kentsel dönüşümün yanlış ilerlediğini öne süren Kendir, ''Gemlik'le alakalı, maalesef orada çalışan arkadaşlarımız bu KYK'nın sonrasında kat artışına dönüştüğü bir taşınmanın söz konusu olmadığı gibi haberler geliyor kulağımıza. Bunları bu kadar büyük ölçekte yaparsalar imkansız hale getiriyorlar. Olabilir fakat mümkün olan ölçüde bu işleri gerçekleştirmek gerekiyor. Bir tane bina değilde, on tane halinde ve paket paket çözersek ilerleyen zamanda hiçbir riskimiz olmayacak. Aynı bu sabahki kalktığımızda diyeceğiz ki çok sallandık, çok korktuk ve Osman Kendir de bizi korkuttu diyecekler keşke öyle olsa'' dedi.