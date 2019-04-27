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Dün geceden beri aranan engelli genç kız sahilde gezerken bulundu

Bursa’da dün geceden beri aranan 20 yaşındaki zihinsel engelli genç kız polisin detaylı araştırması sonucunda sahilde gezerken bulundu.

Bursa'da dün geceden beri aranan 20 yaşındaki zihinsel engelli genç kız polisin detaylı araştırması sonucunda sahilde gezerken bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın Gemlik ilçesinde 20 yaşındaki zihinsel engelli Sinem Başkal dün ortadan kayboldu. Dün geceden beri aranan genç kız, polis ekiplerinin detaylı çalışması neticesinde incelenen güvenlik kameralarında Balıkpazarı civarında bir kişi ile görüldü. Genç kız Kumla'da sahilde gezerken bulundu. 24 yaşındaki E.K isimli şahısla akşam bir evde kaldıkları tespit edilen Başkal ailesine teslim edildi. E.K'ye ise alıkoyma suçundan işlem yapılacağı öğrenildi.

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