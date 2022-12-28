Dündar: “2050 yılında 6 milyar insan temiz suya ulaşamayacak”

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi tarafından düzenlenen ‘Su Paneli'ne katılan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, insanlık için hayati öneme sahip olan suyun sınırsız bir kaynak olmadığı gerçeğine vurgu yaparak, “Hem yerelde hem de genelde suyumuzun, yani geleceğimizin parmaklarımızın arasından akıp gitmesine izin vermemek için tedbirlerimizi almak zorundayız” dedi.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi tarafından düzenlenen ‘Su Paneli' geniş bir katılım ile Bursa Akademik Odalar Birliği'nde gerçekleştirildi. Panele; Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile birlikte Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek ve akademik oda başkanları yer aldı.

Panelin açılışında konuşan Osmangazi Belediye Başkan Dündar, “Bütün insanlık ve canlılar için su, hayattır. Dünyadaki toplam su miktarının 1,4 milyar kilometre küp olduğunu düşünürsek; bunun sadece yüzde 2.5'i tatlı sudur. Biz insanoğlunun erişebildiği su miktarı ise yalnızca on binde ikidir. Dünya nüfusu 1960 yılında 3 milyar civarındayken, bugün ise 8 milyara yaklaşmıştır. Nüfus ve dolayısıyla tüketim bu kadar artarken, dünyaya düşen yağış miktarı ise yine aynı ve değişmemiştir. Ayrıca, kullanılabilir temiz su kaynaklarına olan ihtiyaç da giderek çoğalırken, hızlı tüketim ve kirliliğin etkisiyle kullanılabilir temiz su kaynakları hızla azalıyor. Dünya Su Kalkınma Raporu tahminlerine göre 2050 yılında yaklaşık 6 milyar insanın yeterli temiz suya ulaşamayacağı öngörülüyor” dedi.

“Hedefimiz geleceğe daha güzel bir dünya bırakmak”

Mevcut su kaynaklarımızın korunması, iyileştirilmesi ve sürdürülebilir idaresinin temini için etkin, verimli ve kalıcı çözümler üretilmesinin önemine dikkat çeken Başkan Dündar, “Son yıllarda tüm dünyada iklim değişikliği ve sıfır atık konularında ciddi çalışmalar yapılıyor. Bizler de ‘Yeniden Yeşil Bursa' hedefiyle başlattığımız çalışmalar doğrultusunda geleceğe daha güzel bir kent bırakma hedefiyle pek çok projeye imza attık. Çevre konusundaki en büyük sosyal sorumluluk projelerimizden biri olan “Bir Milyon Fidan Kampanyası” çerçevesinde 2011-2014 yılları arasında 1 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Geri dönüşüm projeleriyle de şehrimizin kaynaklarını koruma altına aldık. Bu doğrultuda; Türkiye çapında en fazla geri dönüşebilen atık toplayan belediyeler arasında yer aldık. Atık Getirme Merkezi Tebliğine göre Bursa'nın ilk 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ni Demirtaş bölgesinde kurduk, onay aldık. 2016 yılında ilk mobil atık getirme aracını hizmete soktuk. 2020 yılında ikinci mobil atık getirme aracını daha hizmete soktuk” diye konuştu.

Başkan Dündar, konuşmasına şu sözleri ile devam etti: “Türkiye genelinde 2020 yılında toplanan e-atık miktarları esas alınarak yapılan değerlendirme sonucunda belediyemiz, e-atık miktarına göre sisteme en fazla katkı sağlayan 72 belediye arasından Türkiye 2'ncisi oldu. Ayrıca; dönüşümü mümkün olan atıklar ile tehlikeli atıkların çöpe atılmaması, kaynağında ayrıştırılarak geri dönüşüm sistemine kazandırılması için okullarda ve mahallelerimizde gerekli eğitim seminerleri düzenlemeye devam ediyoruz. Yapılan tüm bu çalışmaları; çevremiz, toprağımız ve suyumuz için önemsiyoruz. Bu anlamda; bugün de suyumuzun geleceğini konuştuğumuz, hedeflerin ve tedbirlerin ortaya koyulduğu forumun alınacak kararlara ışık tutması bakımından yararlı olmasını temenni ediyorum”