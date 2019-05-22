Dündar, 58 ülkeden öğrencilerle iftar yaptı

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen ‘Dünya İftarı'na katıldı. Başkan Dündar, orucunu 58 ülkeden eğitim için Bursa'ya gelen öğrenciler ile birlikte açtı.

Ramazan ayında toplumun farklı kesimleriyle iftar sofralarında buluşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde iftar yaptı. Okul bahçesinde düzenlenen iftar yemeğine Başkan Dündar'ın yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Bilal Kemikli, İl Sağlık Müdürü Özcan Akan ve Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer ile birlikte çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

İftar sofrasında 58 ülkeden 167 yabancı olmak üzere toplam 396 öğrenci ile birlikte orucunu açan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde çok güzel bir ramazan ayı geçiriyoruz. Buraya geldiğimizde ise ortamın çok daha güzel olduğunu görüyoruz. Ramazanın o güzel ruhunu bizler buradaki görüntü ile tüm dünyaya gösteriyoruz. Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu Lisesi, bir proje okulu. Bu okulu Osmangazi Belediyesi olarak bizler inşa ettik. Ancak birçok kişi bu okul için emek verdi. Bu emek ve katkı Allah'ın rızası için yapıldı ve Türkiye'nin en özel ve mimari olarak en güzel okulu ortaya çıktı” dedi.

Başkan Dündar, Bursa'nın tarihteki hüviyetine yeniden kavuştuğunu ifade ederek, “Üzülerek söylüyorum ki, İslam alemi üzerinde çeşitli sıkıntılar bulunuyor. Müslümanlar arasına fitne sokmak istiyorlar. Bizler bu sıkıntılardan, fitne ve zulümden ramazan ayının ruhunu tüm yaşamımıza getirdiğimizde kurtulacağız. Buradaki ortam dünyaya verilen bir mesajdır. Ümmetin beklediği birliğin, beraberliğin ve tüm güzelliklerin tohumlarını burada ekmiş oluyoruz. 58 ülkeden öğrenci burada eğitim görüyor. Bursa'daki üniversitelerimizde ise 72 ülkeden öğrenci var. Bursa tarihteki hüviyetine bürünüyor. Bu okulumuza da Murad Hüdavendigar adını da bu yüzden verdik. Murad Hüdavendigar, Balkanların kapılarını Osmanlı'ya açarak İslamiyet'i Avrupa'ya götürdü. O'nun felsefesi ile Bursa inşallah tarihteki hüviyetini yerine getirecek ve insanlığa hizmeti, barışı, buradan dünyaya yayacağız. Birliğimiz daim olsun. Sofralarımız bereketli olsun. Ramazan ayımız mübarek olsun” diye konuştu.