Dündar: “Amatör spor kulüplerine desteğimizi sürdüreceğiz”

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Zaferspor Kulübü yöneticileri ve sporcuları ile yemekte buluştu.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa'nın köklü amatör kulüplerinin başında gelen ve bu sezon 3'ncü lig hedefiyle sahalarda ter döken Zaferspor'un yöneticileri ve sporcularıyla Merinos Tren İstasyonu'nda bir araya geldi. Göreve başladığı günden bu yana amatör spor kulüplerini kurumsallaştırdıklarını ifade eden Başkan Dündar, “Spor kulüplerimizin daha köklü bir kimliğe sahip olması için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bununla birlikte hayata geçirdiğimiz tesislerimiz ile 52 kulübe destek veriyoruz. Bilhassa Zaferspor ve Gülbahçe, bölgesel amatör lige yeni bir heyecan getirdi. Bu heyecanı, maçlara gittiğimizde görüyoruz. Aile ortamının olduğu bu tür maçlarda davranışlarımıza da dikkat ederek, küfre son vermemiz gerekiyor. Amatör spor kulüplerine desteğimizi sürdüreceğiz. Bütün kulüplere örnek olan Zaferspor, inanıyorum ki şampiyonluk yolunda adım adım ilerleyecektir” dedi.

Zaferspor Kulübü Başkanı Şaban Sönmez ise Başkan Dündar'ın maddî ve manevî her konuda kendilerine destek olduğunu belirterek, “Başkanımız, Bursa'yı Bursa yapan ilçemiz Osmangazi'yi ayağa kaldırarak bugünlere getirdi. İnşallah üçüncü döneminde de ustalık eserlerine şâhit olacağız. Bizi bir araya getirdiği için yürekten teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.