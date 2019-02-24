İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dündar, Bakan Zümrüt Selçuk ile birlikte pazar alışverişi yaptı

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile birlikte sebze meyve pazarını gezip alışveriş yaptı.


Bursa'ya gelen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Emek Mahallesi'nde 21 yaşındaki kas hastası Yıldız Yılmaz'ı evinde ziyaret etti. Genç kızın kendisiyle sosyal medya üzerinden irtibata geçtiğini belirten Bakan Selçuk, Bursa ziyaretinde Yıldız ile buluştu. Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ve Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın da yer aldığı ziyarette duygusal anlar yaşandı.


Solunum cihazına bağlı olmasına rağmen yaşama sevincini kaybetmeyen Yıldız, yaptığı birbirinden güzel resim, el işi ve yazdığı şiirleri Bakan Selçuk ile paylaştı. Bir şiir kitabını Bakan Selçuk'a hediye eden Yıldız, ziyaret dolayısıyla çok mutlu olduğunu ifade etti.


Zehra Zümrüt Selçuk Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, ziyaretin ardından Emek'te kurulan sebze ve meyve pazarını gezdi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın da eşlik ettiği pazar turunda, esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Bakan Selçuk, kendi elleriyle sebze ve meyve seçerek alışveriş yaptı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.