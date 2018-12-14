Dündar Batı Trakya heyetini ağırladı

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye Yunanistan İş Konseyi ve Trakya İş Adamları Derneği (TİAD) Başkanı Levent Sadık Ahmet, beraberindeki heyetle birlikte Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ı ziyaret etti.

Başkan Dündar, Levent Sadık Ahmet ile Batı Trakyalı Yönetici, Sanayici ve İş Adamları Derneği (BATISİAD) Başkanı Ahmet Er ve yönetim kurulu üyelerini makâmında ağırladı. Batı Trakyalı misafirlerine, belediye hizmetleri ve hayata geçirdikleri projeler hakkında bilgiler veren Dündar, Osmangazi'nin 850 bini aşan nüfusuyla Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biri olduğuna dikkat çekti. Dündar, hayata geçirilen projelerin sadece Osmangazi'ye değil bütün Bursa'ya değer kattığını belirtirken, konuklarına belediye binasında sergilenen dev projelerin maketlerini de gezdirerek bilgiler verdi.

Daha sonra Osmangazi Belediyesi'nin şehre kazandırdığı vizyon projelerden Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni görme fırsatı bulan Batı Trakyalı heyet, dev binanın ihtişamı karşısında şaşkınlık yaşadı. Bursa'nın fethinin tasvir edildiği panoramik resim karşısında hayranlıklarını gizleyemediklerini belirten Levent Sadık Ahmet, “Tarih ile modern dünyanın birleşmiş olduğu Panorama 1326 Bursa, Bursa'ya yakışan bir eser olmuş. Osmanlı yadigârı topraklardan gelen biri olarak oldukça duygulandım. Herkesin hissetmiş olduğu gibi bizler de gurur duyduk. Batı Trakya'dan gelen işadamları olarak hemşehrimiz Dündar ve ekibini tebrik ediyoruz” dedi.

Batı Trakyalı iş adamları, aynı gün BATISİAD tarafından düzenlenen Balkanlar Ekonomik İş Birliği Toplantısı'na katıldı. TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu'nun da katıldığı toplantıda konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Batı Trakyalı iş adamlarının sosyal, ekonomik ve siyasî baskılarla Türkiye'ye geldiğini belirterek, “Batı Trakya'daki iş adamlarımız

baskılar sonucu anavatana gelerek iş güç sahibi olup, büyüdüler. Oradan buraya gelen insanlarımız bunu başardılar. Şimdi de Levent Sadık Ahmet başkanlığındaki girişimcilerimizin Bursa'daki hemşehrileri gibi aynı başarılı çalışmaları Batı Trakya'da yapacaklarına inanıyorum” dedi.