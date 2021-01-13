Dündar: “Bosna'nın kalbimizdeki yeri bir başka”

Osmangazi Belediyesi Başkanı Mustafa Dündar, Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç'i ağırladı. Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Dündar, “Yaşanan pandemi süreci araya mesafeler koysa da, Bosna'nın kalbimizdeki yeri bir başka. Ziyaretiniz bizi çok mutlu etti” dedi.

Bosna Hersek Bursa Fahri Konsolosu Muzaffer Çilek ile birlikte Osmangazi Belediyesini ziyaret eden Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç, Bosna'ya yaptığı hizmetlerden dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve Osmangazi Belediyesi'nin Bosna halkının gönlündeki yerinin çok farklı olduğunu söyledi.

Büyükelçi Alagiç, “Bosna'da bu güne kadar hayata geçirilmiş en güzel, en anlamlı projelerin arkasında mutlaka Osmangazi Belediyesi var. Örneğin, Avrupa'nın en güzel tarihi çarşılarından biri olan Başçarşı'nın alt ve üst yapısının yenilenmesi. Doboy'da yaşanan sel felaketinin ardından mağdur olan vatandaşlara, din ve milliyet ayrımı yapmaksızın erzak ve eşya yardımında bulunmanız. Bu gün, Doboy'daki Sırp halkı dahi bu yardım ve desteği konuşuyor. Onların dahi size ayrı bir hayranlığı var. Doboy'da yaşayan halkların kardeşçe yaşamalarını perçinlemiş çalışmalarınızdan sadece birisi. Tüm Bosna halkı adına size şükranlarımızı sunuyorum” dedi.

Konuklarını makamında ağırlayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da, Bosna'nın kalplerindeki yerinin çok özel olduğunu söyledi. Yaşanan pandemi süreci nedeniyle araya bir miktar mesafe girdiğini ifade eden Başkan Dündar, “İnşallah bu süreç en kısa sürede sona erer ve bizler yeniden bir aya geliriz. Bosna bizim için çok özel bir yer. Onların acısı ve sevinci, bizim acımız, bizim sevincimiz oluyor. Bosna için bu güne kadar pek çok proje hayata geçirdik. Bundan sonra da bu desteklerimiz sürecek. Özellikle gençlerin özüne dönüp, geçmişini, tarihini sahiplenmesiyle Bosna daha da güçlenecek. Bilge Kral ‘Aliya'nın mirasına sahip çıkan gençler, Bosna'yı yeniden ayağa kaldıracak. Bizler üzerimize düşen görevi yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Karşılıklı hediye takdiminin ardından Başkan Mustafa Dündar, konuk büyükelçi ve beraberindekilere, Osmangazi Belediyesi'nin hayata geçirdiği Osmangazi Meydanı, Osmangazi Atletizm Salonu gibi vizyon projelerin maketlerini gösterip, projeler hakkında bilgi verdi.