Dündar çarşı esnafı ile buluştu

Bakırcılar Çarşısı'ndan başladığı çarşı gezisinde sırayla Alt Çarşı ve Uzun Çarşı'yı gezen Dündar, vatandaş ve esnaftan büyük ilgi gördü. Dükkan ve tezgahları gezerek esnafa hayırlı işler dileyen Dündar, uzun uzun sohbet ettiği esnafın sıkıntılarını dinledi. Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ndeki gerek ticari gerekse de turistik hareketliliği arttırmak adına çalışmalara devam edeceklerini ifade eden Dündar, duyulan ihtiyaçlar hakkında esnaf ile fikir alışverişinde bulundu. Çarşıda alış veriş yapan vatandaşlarla da bir araya gelen Dündar, hem vatandaşın hem de esnafın hayır dualarını seçim çalışmalarını sürdürdü.

Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin Bursa ekonomisinin kalbinin attığı yer olduğunu ifade eden Başkan Dündar, “Burası, aynı zamanda kent ve ülke turizmi açısından da büyük önem taşıyor. Bizler, ahilik kültürü ile bugünlere geldik. Atalarımızdan gelen felsefeyi ve anlayışımızı da devam ettiriyoruz. Bölge esnafı son yıllarda alışveriş merkezlerinden dolayı sıkıntılar yaşadı. Bizler yaptığımız yatırımlarla ve hizmetlerle esnafımızın alış veriş merkezlerine karşı direncini arttırmak istiyoruz. Gayretimiz esnafımızı hak ettiği yere taşımak. Esnafımızla sık sık bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunuyoruz. Sıkıntıların çözümü konusunda bize teklifte bulunuyorlar. Bizde talepleri doğrultusunda hizmet üretiyoruz. Allah nasip eder yeniden Osmangazi Belediye Başkanı seçilirsem, çarşımız güzelleştirmek, esnafımızın da çalışma şartlarını iyileştirmek adına hizmetlerimize devam edeceğiz” dedi.