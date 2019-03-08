Dündar, Gazcılar Caddesi esnafını ziyaret etti

Gazcılar Caddesi'nde yer alan esnafı ziyaret eden Dündar, yeni dönem için hazırladığı projelerden bahsetti.

Başkanlık dönemi boyunca esnafa büyük önem veren ve her fırsatta yaptığı ziyaretlerle esnafın sıkıntılarını dinleyen Mustafa Dündar, Bursa'nın en önemli caddelerinden biri olan Gazcılar Caddesi'ni gezdi. Cadde üzerinde yer alan dükkanlara tek tek girerek esnaf ile sohbet eden Dündar, şehrin ekonomik altyapısını esnafın oluşturduğunu söyledi. Esnaf tarafından büyük ilgiyle karşılanan ve her girdiği dükkandan hayır duaları ile uğurlanan Dündar, Bursa'nın dünya çapında bir sanayi şehri olmasında esnafın rolünün çok büyük olduğunu dile getirdi. Osmangazi'nin hızlı bir büyüme içerisinde olduğunu ifade eden Dündar, İnşallah önümüzdeki dönemde ilçemiz için yapacağımız yatırım ve hizmetlerle esnafımızı daha da mutlu edeceğiz” dedi.

Dündar, yeniden başkan seçilmesi durumunda esnafın beklentilerini karşılamak adına çalışmalar yürüteceklerini belirterek, “Son yıllarda gerek ülkemizde, gerekse Bursa'da ekonomik seviyemiz, refah düzeyimiz yükseldi. Vatandaşımızın, esnafımızın bizlerden olan beklentisi de arttı. Artan beklentileri karşılamak için çok daha fazla çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Bizler bunun için varız. Bu çalışmaları bundan sonra da birlikte sürdüreceğiz” diye konuştu.

Dündar, esnaf ziyareti sırasında karşılaştığı çocukları da çeşitli hediyeler dağıtarak mutlu etmeyi de ihmal etmedi.