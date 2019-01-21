Dündar: “Hizmette öncü belediyeyiz”

Osmangazi Belediyesi'nin Osmangazi Muhtarlar Derneği ile birlikte Afyon'da düzenlendiği hizmet çalıştayında ilçedeki mahalle muhtarları bir araya geldi. İki gün süren çalıştayda muhtarlar, gruplar halinde belediye başkan yardımcılarıyla istişâre toplantıları yaparak, mahallelerdeki ihtiyaç ve talepleri görüştü. Toplantılarda konuşulan konular çözüme kavuşturulması için rapor hâline getirildi.

Belediye Başkanı Mustafa Dündar, her fırsatta muhtarlarla istişâre toplantıları yaptıklarını belirterek, “İlçedeki ihtiyaçları ve talepleri hızlı bir şekilde çözüme kavuşturma adına bu toplantıların çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Şehrimizi ve yaşadığımız yeri sahiplenmek önemli. Osmangazi'deki çalışmaları hep birlikte yapıyoruz. Hep birlikte meselelerin çözümüne katkı sağlıyoruz. Bize ulaştırdığınız öneriler doğrultusunda ihtiyaçları gidermeye çalışıyoruz. Geride kalan 5 yılın bir değerlendirmesini yapıyoruz. Biz, her şeyi biliyoruz dersek yanlış yaparız. Danışarak, istişare ederek çalışırsak en doğru yolu bulabiliriz” dedi.

Osmangazi Belediyesi olarak herkesin kabullendiği ciddi bütçeli yatırımları hayata geçirdiklerine dikkat çeken Dündar, “Bu güzel işleri beraber başarıyoruz. Osmangazi Meydanı'nda sadece kamulaştırma çalışmalarına 145 milyon lira harcadık. O bölgeyi tahliye edip yıkmak bile büyük başarıdır. Şehrimizin tarihine ışık tutan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nin ünü sınırları aştı. Müzeyi 3 ayda 48 ülkeden 148 bin kişi ziyaret etti. Bursa'ya atılan büyük bir imza olan müzemiz, bölge esnafına da bir hareket kazandırmaya başladı. Diğer taraftan Hisariçi'nde tarihî kimliği ortaya çıkarmak için çalışıyoruz. Soğanlı kentsel dönüşümünde yeni bir şehir doğdu. Tarihî mirası koruma çalışmalarımız rutin bir hizmetimiz haline geldi. Bu çalışmalar kapsamında Tahtakale Çarşısı'nı çöküntü durumdan kurtardık” diye konuştu.

Muhtarlar mahallelerine yönelik talep ettikleri âcil hizmetleri yazılı olarak Başkan Mustafa Dündar'a iletti.