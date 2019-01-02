Dündar kar kış demeden mahalleleri geziyor

Kar yağışına ve soğuk havaya aldırış etmeden mahalle ziyaretlerini sürdüren Başkan Mustafa Dündar'ın son adresi Yiğitali Mahallesi oldu. Yoğun kar yağışının yaşandığı mahallede ilk olarak sokakları gezen ve belediye ekiplerinin kar açma çalışmalarını denetleyen Dündar, daha sonra kahvehaneye giderek mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Soba başında yapılan sıcak sohbette vatandaşların sıkıntı ve taleplerine kulak veren Başkan Dündar, her mahallede olduğu gibi Yiğitali Mahallesi'nde de ihtiyaç duyulan hizmetlerin belediye imkânları dâhilinde devam ettiğini kaydetti.

Osmangazi'de merkezden en uç noktaya kadar belediyenin sorumluluk alanındaki 136 mahallenin tamamına hizmet götürdüklerini ifade eden Başkan Dündar, “Gerçekleştirdiğimiz mahalle ziyaretleri ile vatandaşlarımızla iç içe olarak onları yönetime dâhil ediyoruz. Demokratik bir yönetim anlayışını uygulamış oluyoruz. Ziyaretlerde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını, arzularını, taleplerini yerinde tespit edip, meseleleri çözme noktasında kararlı bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan bize gelen taleplerin notlarını alıyoruz ve talimatlarımızı veriyoruz. Osmangazi'de merkezden en uç noktaya kadar sorumluluk alanımızdaki 136 mahallemizin tamamına hizmet götürüyoruz. Mahalle sakinlerimizin taleplerini dikkate alarak hizmetlerimize devam edeceğiz” dedi.