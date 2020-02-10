Dündar, kayıp Ömer'e sahip çıktı

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 7 aydır kayıp olan ve Müge Anlı'nın programı aracılığıyla bulunan Ömer Öztan'a yardım elini uzattı. Bursa'ya dönen Öztan ile bir araya gelen Başkan Dündar, kendisine iş bulma sözünü verdi.

Bursa'dan 8 yıl önce çalışmak için gittiği İstanbul'da ailevi sebeplerden dolayı bunalıma giren ve yaklaşık 7 ay önce kimseye haber vermeden ortadan kaybolan 44 yaşındaki 2 çocuk babası Ömer Öztan, Bursa'da yaşayan kardeşi Gülseven Öztan'ın Müge Anlı'nın programına katılıp yardım istemesi ile bulundu. Kız kardeşinin kendisini aramak için programa katıldığını gören Öztan, polis merkezine giderek ifade verdi. Polis merkezinde kardeşi Gülseven Öztan ile konuşan Ömer Öztan, daha sonra Müge Anlı'nın programına katılarak kardeşi ile bir araya geldi. Hayat hikayesiyle bütün Türkiye'yi derinden etkileyen Öztan'ın durumuna kayıtsız kalmayan Başkan Dündar, telefon ile canlı yayına bağlanarak, “Ömer için üzerimize düşen her şeyi yapacağız” dedi.

Verdiği sözü yerine getiren Başkan Dündar, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde Ömer Öztan ile bir araya geldi. Kardeşi Gülseven Öztan ve yeğenleri ile birlikte Başkan Dündar ile görüşmeye gelen Ömer Öztan, evvela Osmangazi Belediyesi'nin iftihar kaynağı eseri Fetih Müzesi'ni gezdi. Bursa'nın fethinin resmedildiği kubbe bölümünü gezerken çok etkilenen ve gözleri yaşaran Öztan, “Osmanlı'nın Bursa'yı fethine şahitlik edeceğim 1326 yılında sadece bir gün yaşamış olabilmeyi, şu anki bir ömrüme değişirim” dedi.

“Yaşadığı sıkıntıları Ömer'e unutturacağız”

Ömer Öztan Fetih Müzesi'ni gezdikten sonra Başkan Mustafa Dündar ile bir araya geldi. Duygulu anların yaşandığı buluşmada Başkan Dündar, “İnsanların hayatında dönem dönem üzüntüler, sevinçler, inişler, çıkışlar oluyor. Yaşadığımız olumsuzlukları bir şekilde aşarak yolumuza devam etmemiz gerekir. Sevinçlerimizi ve mutluluğumuzu nasıl başkaları ile paylaşıyorsak, zorlukları da yakınımızdakilerle paylaşmalıyız. Yakınlarımızdan gelen küçük bir destek bile, çok büyük sandığımız sıkıntıları çözebiliyor. Ömer arkadaşımızın başına da her insanın hayatında yaşadığı ve yaşayabileceği bir takım olaylar gelmiş. Ömer, Bursa'yı terk ederek çıktığı fırtınalı yolculukta dalgalı denizi geride bırakarak yeniden sahile döndü. Bursa, Türkiye'nin yanı sıra Balkanlar'dan, Kafkaslar'dan ve Orta Asya'dan birçok insanın göç edip, sığındığı bir şehir. Bu şehirde kimse aç kalmaz. Bursa, Ömer'in memleketi ve hep birlikte destek olarak yaşadığı sıkıntıları ona unutturmaya hazırız. İnşallah sana burada bir de iş ayarlayacağız. Güzel bir aile düzeni de kurmana yardımcı olarak hayatını düzene koyacağız” dedi.

Ömer Öztan da, desteklerinden dolayı Başkan Dündar'a teşekkür ederek, “Ben sadece bir iş istemiştim. Allah razı olsun Başkanımız Mustafa Dündar, bu konuda bana destek oldu. İnsanlar bana para vermek istedi. Ancak ben hak etmediğim parayı istemiyorum. Çalışarak paramı kazanmak istiyorum. Başkanımız yayına bağlandığında Bursa'ya dön sana yardımcı olacağız dedi. Sağ olsun dediğini yaptı. Osmangazi ve Bursa, çok güzel bir başkan seçmiş. Allah başkanımızdan razı olsun, başımızdan eksik etmesin” diye konuştu.