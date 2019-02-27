Dündar: "Osmangazi Meydanı'nın temelini seçime kadar atıyoruz"

Açılışlarda konuşan Dündar, yeni dönemde yapacakları projelerin müjdesini verirken, muhalefete de yüklendi.

Osmangazi Belediye Başkanı ve AK Parti Osmangazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Dündar, seçime sayılı günler kala, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Osmangazi ilçesinde bulunan Yeşilova ve Maksem mahallerinde kurulan seçim irtibat bürolarının açılışını meşale ve havai fişek gösterileri ile hizmete sundu. Vatandaşların yoğun katılımı ile gerçekleşen açılışlarda konuşan Dündar, Osmangazi'ye kazandıracağı projelerin müjdesini verirken diğer yandan da muhalefete yüklendi. Yeşilova Mahallesindeki seçim bürosunun açılışında konuşan Dündar, “Bu akşam burada Ak Parti olarak Yeşilova Mahallemizde, seçim irtibat büromuzun açılış törenindeyiz. Evet, seçim sürecine girdik. Çalışmalarımıza başladık ve bu çalışmalar sayesinde inşallah 31 Mart akşamı sizin desteklerinizle yeniden hizmete devam edeceğiz. Biz 2004 yılından bu yana hizmet götürmeye çalışıyoruz ve götürmeyi de başardık. Yeşilova Mahallemize baktığımızda, bizler göreve geldiğimizde buralar bina doluydu. Biz buraya sadece seçim zamanı gelmedik, her zaman hizmetlerimizle geldik. Yeşilova'ya Bursa'nın en güzel meydanı yaptık. Bizler bu sıkışık olan mahallerimizde, hizmet üretmenin zorluğunu biliyoruz. Ama bu zorluklara rağmen hizmetlerimizi en iyi şekilde sizlere getiriyoruz. Sizlerin vermiş olduğu vergileri hizmet olarak tekrar sizin ayağınıza getiriyoruz. Bu hizmetler sizlerin bizlerden talebidir. Bugüne kadar yapmış olduğumuz hizmetleri, seçim sonrasında da kazandığımızda yeniden sizlere getireceğiz. Bizler sizlerin dertleriyle dertleniyor, sizlerin isteklerinizi ve projelerinizi yerine getiriyoruz'' dedi.

"Osmangazi'nin haritası bizim elimizde"

Osmangazi'nin sokaklarını karış karış bildiğini ve nerede yardıma muhtaç vatandaş, nerede yaşlı, nerenin bir eksiği olduğunu bildiğini belirten Dündar, ‘' Bugün buraya seçim için geldik ama biz mahallelerimizde sürekli varız. Bizim 136 mahallemiz var. Bu mahallelerimizin hepsini biz sistematik ve düzenli olarak sürekli gezeriz. 52 bin haneye ulaştık. Ekibimiz sokak, sokak gezerek bu ailelere ulaşır ve tanır. O sokakta yaşlımı var, hastamı var, yardıma muhtaç birimi var biliriz. Osmangazi'nin haritası bizim elimizde. Sadece yarım amaçlı değil, en mutlu anlarında da yanında olup düğün, nişan gidip vatandaşımızla eğleniriz'' dedi.

"Osmangazi Meydanının temelini seçime kadar atıyoruz"

Osmangazi Meydanı için 145 milyon lira değerinde bir kamulaştırma yaptıklarını belirten ve meydanın temelinin seçime kadar atılacağının müjdesini veren Dündar, ‘'Osmangazi Belediyesi, yaptığı işlerle, sizlere getirdiği hizmetlerle, sizlerin ödediği vergiyi, en etkili ve en verimli kullanan belediye. O yüzden büyük hizmetler yapıyoruz. Osmangazi tarihinde, en büyük bütçeli işleri biz bu iki dönemde yaptık. Osmangazi Meydanı için 145 milyonluk kamulaştırma yaptık. Önümüzdeki hafta bu meydanın tanıtımını yapacağız. Seçime kadar da temelini atmış olacağız'' diye konuştu.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Uludağ için ulaşımın önemli olduğunu belirten Dündar, “Maksem Caddesinin, Uludağ yoluna kadar asfaltlanması için çalışma başlattık. 35 yıldır burası kazıldı gömüldü. Biz buranın zemin etüdünü yaptık. Asfaltı da döküyoruz. Hayırlı olsun. Bu sadece Maksem ve İvazpaşa'nın değil, bu tüm Bursa'nın ve Bursa dışından gelenlerin kullandığı bir yol. Bu yol Osmangazi'nin aynası. Burasının güzel olması lazım. Bizde o duyarlılığı göstererek, gerekeni yaptık'' dedi.

"Sizlerin vermiş olduğu vergileri sizlere hizmet olarak kullandık"

Vatandaşın vergilerini reklam için değil hizmet için harcadıklarını belirten Dündar, ‘'Bize, ‘çok iş yapıyorsun kimse bilmiyor' şeklinde eleştiriler yapılıyor. Siz neden reklam yapmıyorsunuz diye. Biz reklam yapmayız, hizmet yaparız. Birisi bir yapar tavuk gibi kırk gıdaklar. Yani bir hizmet yapar kırk para harcar. Biz ise kırk iş yapar, bir hizmetlik reklama para harcamayız. Hizmeti siz görürsünüz, bu şekilde de vermiş olduğunuz vergiler ve paralar sizlere hizmet olarak geri döner'' ifadelerini kullandı.

"İdeolojisi olan ekipler ideoloji satar, hizmet değil"

Muhalefetin adaylarının hizmet değil, ideoloji sattığını belirten Dündar, ‘'Biz 2014 yılından bu yana hizmet veriyoruz. İdeoloji partisi değiliz, ideoloji satmıyoruz. Hizmetle oy istiyor, hizmetle destek istiyoruz. AK Parti kurulduğu günden bugüne, genel yönetiminden yerel yönetime kadar sürekli vatandaşın karşısına hizmetlerle çıktı. Bu şekilde destek aldık. Muhalefette ise ideoloji vardır, hizmet olmaz. Geldiği zaman da sana tepeden bakar. Sanki siz onlar için varmışsınız gibi hareket eder. Biz gezeriz eleştirileri alırız. Vatandaşımız bana isteklerini söyler, biz de gerekeni yaparız. Ama bir CHP'li ile böyle konuşamaz. Bizde o yüzden buradayız'' diyerek sözlerine son verdi.

Açılışların sonucunda hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen vatandaşların isteğini geri çevirmeyen Dündar, vatandaşlarla tek tek fotoğraf çekildi.