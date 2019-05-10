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Dündar, “Ramazan, birlik beraberlik ve dayanışma ayı”

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, teravih namazını Çekirge Mahallesi’ndeki 1.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, teravih namazını Çekirge Mahallesi'ndeki 1. Murad Camii'nde vatandaşlarla birlikte kıldı.


Ramazan ayı boyunca Osmangazi'nin farklı bir mahallelerinde teravih buluşmaları gerçekleştiren Başkan Dündar, Çekirge Mahallesi'ndeki 1. Murad Camii'nde hem namazını kıldı hem de cami çıkışında mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Tüm İslam alemi için ramazan ayının mübarek olmasını dileyen Başkan Dündar, “Ramazan ayının manevi ruhuna uygun olarak hemşerilerimizle bir araya gelmeye özen gösteriyoruz. İlçemizin farklı bir mahallesinde farklı bir camide teravih namazı kılarak vatandaşlarımızın Ramazan coşkusuna ortak oluyoruz” dedi.


Ramazan ayında dayanışma ve yardımlaşma duygularının pekiştiğini ifade eden Başkan Dündar, “Ramazan ayı, sadece oruç için sahura kalkıp iftar yapmaktan ibaret değil. Ramazanda pidemizi paylaşmak, güler yüzü paylaşmak, soframızı paylaşmak bizim geleneklerimizden. Bu gelenek ve duyguları yaşatmak için elimizden gelen gayreti göstermeliyiz. Dostluk, kardeşlik, komşuluk bağlarını daha güçlendirmeliyiz” diye konuştu.

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