Dündar: "Reklam değil yatırım yapıyoruz"

Vatandaşın parasını çarçur etmediklerini ve bütçenin her bir kuruşunu hizmet için harcadıklarını ifade eden Başkan Dündar, “Bizler paraları reklama değil, yatırımlara harcıyoruz” dedi.

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen istişare toplantısı Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Geniş bir katılımın olduğu toplantıya Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın yanı sıra AK Parti Bursa İl SKM Başkanı Bülent Kandemir, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ile birlikte teşkilat üyeleri katıldı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, toplantıda yaptığı konuşmada, Osmangazi Belediyesi'nin gücüne ve büyüklüğüne vurdu yaptı. Başkan Dündar, “Türkiye'nin en büyük dördüncü ilçe belediyesiyiz. Büyüklüğümüz oranında güçlü bir kurumsal yapıya da sahibiz. Güçlü bütçemiz ve güçlü kurumsal yapımız sayesinde Türkiye'nin yanı sıra dünyada ses getiren projelere imza atıyoruz. Tabi bu başarılarımızın arkasında teşkilatlarımızdan aldığımız destek var. Bir işi herkes konuşur ancak Osmangazi Belediyesi yapar” dedi.

“Tarihe sahip çıkarken modern şehri de inşa ettik"

Tarihe sahip çıkma denilince ilk olarak Osmangazi Belediyesi'nin akla geldiğini ifade eden Başkan Dündar, “Bu alanda yaptığımız çalışmalar tüm Türkiye'ye örnek oluyor. Belediyemizin bu alanda 6 ödülü var. Yaptığımız başarılı çalışmalar, Bursa'nın bir Osmanlı kenti olduğunu yeniden göstermiştir. Tarihi dokuyu ayağa kaldırırken, bir yandan da modern şehri inşa ediyoruz. 2009 yılında göreve geldiğimizde Hamitler-Güneştepe bölgesinde planlı şehirciliğin önünü açtık. Bugün o bölgede 37 bin daireye oturma izni verdik ve 140 bin kişilik şehir inşa ettik. Aynı çalışmayı Demirtaş bölgesinde de yaptık. 2009 yılında 19 bin olan Demirtaş nüfusu, bugün 80 binlere dayandı. Bu AK Parti'nin Osmangazi'deki bir başarısıdır ve gücüdür. Her yönetim bırakın 140 bin kişilik bir şehir kurmayı, 10 bin kişilik mahalleler oluştursa bile bugün çarpık şehirleşmeden konuşuyor olmazdık. Bizler yaptıkça vatandaşlarımızın da istekleri büyüyor. Vatandaşımızın yapılan hizmetler karşısında ufku açılıyor” diye konuştu.

“Kentsel dönüşümmde özel sektörün önünü açacağız"

Kentsel dönüşüm konusunda Türkiye'ye örnek çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Başkan Dündar, “Bugün, Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi, tüm Türkiye tarafından konuşuluyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda zemin+5 katın uygulandığı örnek bir çalışma. Vatandaşlarımız bu proje sayesinde şuanda depreme dayanıklı modern konutlarda oturuyor. Bundan sonraki süreçte Demirkapı, Çarşamba, Kükürtlü olmak üzere birçok bölgede kentsel dönüşüm çalışmaları yürüteceğiz. Kentsel dönüşüm derken yapılacak olan belediyenin girip kentsel dönüşümü uygulaması değil, uygulayacağımız planlarla özel sektörün önünü açacak ve müteahhitlerin girip kentsel dönüşüm yapmasını sağlayacağız” dedi.

Osmangazi Meydanı görücüye çıkıyor

Osmangazi Meydanı için hazırladıkları projenin tanıtımını önümüzdeki günlerde yapacaklarını ifade eden Başkan Dündar, “Bu dönem yapmış olduğumuz en önemli ve en büyük bütçeli projemiz Osmangazi Meydanı. 145 milyon liralık kamulaştırma yaparak 40 dönüm bir alan elde ettik. Önümüzdeki günlerde burada yapacağımız meydan projesinin tanıtımını yapacağız ve ardından temelini atacağız. Vatandaşlarımız ve esnaf ile anlaşarak bu projeyi gerçekleştirdik. O bölgeyi yıkıp temizlemek bile başlı başına başarıdır. Bundan sonrası çok kolay. Önemli olan orasını temizlemekti. Bizler bunu başardık. Bursa'nın merkezine 7/24 yaşayan bir meydan inşa edeceğiz. Önümüzdeki dönemin en büyük projesi Osmangazi Meydanı olacak.

“Fetih Müzesini dünya takip ediyor"

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nin tüm dünya tarafından takip edilen bir eser olduğuna vurgu yapan Başkan Dündar, “Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni 1 Kasım'dan bu yana 230 bin kişi ziyaret etti. Bu projemiz ile turizm sektörüne yeni bir hareket kazandırdık. Bursa'daki turizm sektörü, yeni destinasyonları Fetih Müzesi'ne göre belirleyecek. Gezi programlarını bu çerçevede yapacak. Müzeye gelen yerli ve yabancı misafirler, tarihi çarşı ve hanlar bölgesine de giderek, şehir içini yürüyerek gezecek. Bu da esnafın canlanmasına vesile olacak. 51 ülkeden Fetih Müzesi'ne ziyaretçi geldi. Bu eser, 45 milyona mal oldu. Bir eser yapıp televizyona 45 milyonluk reklam verseniz o eseri 10 tanıtamazsınız. Bırakın diğer ülkeleri, Türkiye'ye bile anlatamazsınız. Bizi, yaptıkları eserleri anlatamıyor diye eleştirirler. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, tüm bu eleştirileri yıktı. Biz, bu eseri bırakın Türkiye'yi dünyaya tanıttık” ifadesini kullandı.

“Reklam değil yatırım yaptık"

Başkan Dündar, “Vatandaşın parasını çarçur etmeden tasarruf yaparak, en büyük ve en ciddi yatırımları hayata geçirdiklerini dile getirerek, “Varsınlar bana kendini anlatamıyor, reklamını yapamıyor desinler. Bizler paraları reklama değil, yatırımlara harcıyoruz. Bunun neticesinde de başarılı oluyoruz. Bu paralar vatandaşın parasıdır, bu paralarda tüyü bitmemiş yetimin hakkı vardır. Biz paraları reklam için dağıtmış olsak, herkes Osmangazi Belediyesi ne işler yapıyor derdi. Ancak bizler reklam değil, iş yapıyoruz. Vatandaşımızın istekleri doğrultusunda yatırımlar yapıyoruz. İnşallah 31 Mart'taki seçimlerden sonra da bu anlayışla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Biz ideoloji partisi değiliz. Biz hizmet partisiyiz. Hizmet yaparak ayakta duruyoruz. Hep hizmetlerle vatandaşımızın karşısına çıktık. Kaynaklarımızı her zaman vatandaşlarımızın daha güzel bir yaşam sürmesi için kullandık. Osmangazi Belediyesi olarak her mahallede bir hizmetimiz var. Yemedik, yedirmedik, çalmadık, çaldırmak. Alnı ak, başı dik, göğsümüzü gere gere gönül rahatlığı ile vatandaşımızın karşısına çıkıp oyumuzu istiyoruz” dedi.

“Her partiden seçmen bize oy veriyor”

Bu seçimde hedeflerinin yüzde 60'ın üzerinde oy almak olduğunu belirten Başkan Dündar, “Bizler geçtiğimiz dönem yüzde 47 oy olarak seçildik. Bu dönem, MHP'nin de yüzde 12'lik oyunu da eklersek en az yüzde 59 oy almamız gerekiyor. Ben hizmeti götürürken hiçbir vatandaşıma sen nerelisin, ya da oyunu kime verdin diye sormadım. Sen ne istiyorsun, sıkıntın nedir diye sordum ve ona hizmet götürdüm. Osmangazi'deki 630 bin seçmenden oy istiyoruz. Bunu istemek kadar da doğal bir hakkımız yok. Biz tüm Osmangazi'nin oyunu talibiz. Yüzde 60 olmazsa olmaz hedefimiz, üzeri de yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde alacak olduğumuz oylardır. Anketlerde diğer partilerin seçmenlerinin de bize oy vereceği görülüyor. Çünkü biz parti ayrımı yapmadan herkese hizmet götürdük. İnanarak, yola çıktık. Bu inanmışlık ile 31 Mart tarihinden sonra da AK Parti bayrağını dalgalandırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.