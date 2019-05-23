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Dündar: “Tarihi Çarşı'nın ruhu asla kaybolmaz”

Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği (BTÇH) Başkanı Muhsin Özyıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği (BTÇH) Başkanı Muhsin Özyıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Başkan Dündar, BTÇH Başkanı Muhsin Özyıldırım ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı. Özyıldırım, 31 Mart'ta üçüncü kez göreve seçilen Dündar'a yeni döneminde başarılar diledi. Dündar'a çarşı bölgesine yapılan yatırımlar ve esnafa verdiği destekten dolayı teşekkür eden Özyıldırım, “Başkanımız çarşımıza büyük önem veriyor ve her zaman bizimle. Esnafımız tarafından da çok seviliyor. Sürekli karşılıklı fikir alışverişinde bulunuyoruz. Mustafa Başkanımıza yeni döneminde başarılar diliyorum” dedi.


Dündar da, tarihi çarşının Bursa'nın kalbi olduğuna dikkat çekerek, “Bursa ekonomisinin kalbi çarşıda atıyor. Hanlar Bölgesi, turizm açısından da büyük önem taşıyor. Belediye olarak, bu bölgenin ayağa kalkması için önemli çalışmalar yaptık. Amacımız, çarşımızı sürekli hareketli tutabilmek. Alışveriş merkezlerine rağmen çarşının kendine has bir ruhu var ve bu ruh asla kaybolmaz. Çalışmalarımızı bu yönde sürdüreceğiz” diye konuştu.

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