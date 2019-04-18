Dündar tebrikleri toplu kabul etti

Osmangazi'de üçüncü kez belediye başkanı seçilen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, düzenlenen törenle tebrikleri toplu olarak kabul etti.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, üçüncü kez göreve seçilmesinin ardından tebrik ziyaretlerini daha hızlı şekilde gerçekleştirme

amacıyla Soğanlı Kültür Merkezi'nde toplu olarak kabul etti. Başkan Dündar'ı tebrik etmek için fuaye alanına sivil toplum kuruluşları, hemşehri dernekleri, bazı kamu kurumu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar akın etti. Salondakilere seslenen Dündar, “Yılbaşından itibaren seçim süreci yoğun bir şekilde yaşadık. Biz de Osmangazi Belediyesi olarak rutin ziyaret ve faaliyetlerimizin haricinde sizlere sık sık beraber olduk. Bütün mahalle ve sokakları gezerek vatandaşlarımızın dertlerini dinleyerek bir çalışma yürüttük. Gitmiş olduğumuz her mahallede çakılı bir çivimiz olması bizleri fazlasıyla mutlu etti. Tabi ki farklı taleplerle karşılaştık. Güzel işlerimizin üzerine bir şeyler koymak isteyenlerin de taleplerini not aldık” dedi.

Yapılan seçim çalışmaları haricinde mahalle ve sokaklara yapılması gereken çalışmaları kayıt altına aldıklarını belirten Dündar, “Yaptığımız çalışma kapsamında 2019-2024 dönemi çalışma programını hazırladık. Belediyede oturarak değil, sahada çalışarak vatandaşlarımızın isteklerine odaklandık. Mahallede huzur var ise görevimizi yerine getirmiş oluyoruz. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde mahallemize ve şehrimize katkı sunmaya devam edeceğiz. Bizler için burada yaşamak nasıl bir onur meselesiyse, yaptığımız hizmette bizlere onur vermektedir. Bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmalarla doğru sonuçlar aldık. 31 Mart seçimlerimizde de vatandaşlarımız bize gösterdiği teveccüh bunu göstermektedir. Allah bizleri mahcup etmesin” dedi.