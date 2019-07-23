Dündar, Yenibağlar Mahallesi'ni ziyaret etti

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Yenibağlar Mahallesi'ni ziyaret ederek mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Vatandaşların sıkıntıları dinleyen Dündar, kendisine iletilen talepleri tek tek not alarak, ihtiyaç duyulan hizmetlerin yapılacağını söyledi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, düzenli olarak gerçekleştirdiği mahalle ziyaretleri ile vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdürüyor. İlçedeki mahalleri tek tek gezen Dündar'ın son adresi Yenibağlar Mahallesi oldu. Dündar, Yenibağlar Mahallesi ziyareti sırasında bir araya geldiği vatandaşların sıcak ilgisiyle karşılaştı. Vatandaşlar ile sohbet edip mahalledeki sıkıntılara ve vatandaşların taleplerine kulak veren Dündar, Yenibağlar Mahallesi'ndeki ihtiyaçları yakından takip ettiklerini belirterek, çözümü noktasında gerekenin yapılacağını söyledi. Mahalledeki çocuklarla da yakından ilgilenen Başkan Dündar, çocuklara çeşitli hediyeler vererek fotoğraf çektirdi.

Mahalle sakinlerine konukseverliklerinden dolayı teşekkür eden Dündar, “İlçemiz genelinde bulunan 136 mahallemize ihtiyaçlarına ve vatandaşlarımızın taleplerine göre eşit hizmet sunuyoruz. Masa başından değil, yerinden yönetim anlayışı ile Osmangazi'yi vatandaşlarımızla birlikte yönetiyoruz. Mahalle gezileri, vatandaşlarımızla bir araya gelerek, onların sıkıntılarını bizlere anlatabilmesi açısından büyük önem arz ediyor. Görevimiz, vatandaşa hizmet etmek. Biz halka hizmeti her şeyin üstünde tutarız. İnşallah bundan sonraki süreçte de daha güzel hizmetler yaparak Osmangazi'yi daha ileriye halkımızla birlikte taşıyacağız" dedi.