Dündar'a belediye personelinden coşkulu karşılama

Osmangazi'de bir ilke imza atarak üçüncü kez belediye başkanı seçilen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a 2019-2024 hizmet döneminin ilk gününde belediye personeli tarafından sürpriz karşılama töreni yapıldı. Belediye binası önünde yüzlerce çalışan tarafından mehter ve meşalelerle karşılanan Dündar, yeni dönemde şehre değer katacak hizmetlere devam edeceklerini söyledi.

Başkan Dündar, ustalık döneminin ilk gününde belediye binası önünde davul zurnalarla karşılandı. Belediye personeli ve vatandaşların sevgi gösterisinde bulunduğu Dündar, tek tek tebrikleri kabul etti. Kılıç kalkan, halk oyunları ve mehteran gösterisinin ardından belediye personeline teşekkür eden Dündar, “Sadece Bursa'da değil, Türkiye'de ses getiren dev projeleri sizlerle birlikte hayata geçirdik. Hepinize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Osmangazi'deki üçüncü dönemi de geçtiğimiz dönemler gibi hizmetlerle geçireceklerini ifade eden Başkan Dündar, “Bursa gibi kurucu ve tarihi şehirde, Osmangazi'de görev yapmak bir onur. Yeniden bu onurlu göreve devam edecek olmanın mutluluğunu sizlerle birlikte yaşıyoruz. Yeni dönemde de çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sizlerle birlikte ileriye yeni ufuklara doğru yol alıp, şehrimizi yeni hizmetlerle buluşturacağız” diye konuştu.

Osmangazi gibi tarihi bir şehirde tarih yazdıklarını anlatan Dündar, “Bu tarihi hep birlikte yazdık. Bizler, seçim için değil millet için çalıştık. Önümüzdeki günlerde işte bu meydanın temelini atacağız. Osmangazi'nin 136 mahallesini gezdik. Her cadde ve sokakta belediyemizin izlerini, sizlerin alın teri ve emeğini görüyoruz. Bu emek ve hizmetler karşılığında vatandaşlarımız bizleri bağrına bastı. Bu mutluluğu sizlerle paylaşıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bizler sahada çalışırken siz hizmetleri aksatmadan en iyi şekilde sürdürdünüz. Hepinizden Allah razı olsun. Biz, farklılık gözetmeden herkese hizmet götürdük ve böylece tarih yazdık. Yine hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Dündar'ın konuşmasının ardından yeni hizmet dönemi için dua edilirken, yeni meclis üyeleri platforma çıkarak vatandaşları selamladı. Dündar, daha sonra meşale ve konfetiler eşliğinde belediye binasına girdi.