Dündar'dan AK Parti Osmangazi kadın kollarına teşekkür

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti Osmangazi İlçe Kadın Kolları Teşkilatı'na teşekkür ziyaretinde bulundu.

Osmangazi'de üçüncü kez belediye başkanı seçilen Mustafa Dündar, seçim çalışmalarında her zaman yanında yer alan ve özverili bir çalışma yürüten AK Parti Osmangazi İlçe Kadın Kolları Teşkilatı'na teşekkür etti. Ziyarette, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, AK Parti Osmangazi İlçe Kadın Kolları Başkanı Zeynep Kurt ve kadın kolları üyeleri yer aldı.

Güzel bir seçim süreci geçirdiklerini belirten Başkan Dündar, “Gece gündüz demeden hep birlikte yoğun bir şekilde çalıştık. Bu süreçte hangi mahalleye gittiysek vatandaşlarımız bizi çok güzel bir şekilde karşıladı. Yaptığımız hizmetlerden dolayı bizlere teşekkür ettiler. Yeni taleplerini ilettiler. Tüm bunlar yapılan hizmetlerin sonucunda oluyor. Ben 2002 yılından bu yana seçim çalışmalarına katılıyorum. Bu zamana kadar ki en verimli çalışmayı Osmangazi yaptı diye gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Sizlerin gayretli çalışmaları oldu. Katkılarınızdan dolayı hepinizden Allah razı olsun” dedi.

Osmangazi'nin ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kazanılmasının önemine dikkat çeken Başkan Dündar, “Koordineli bir şekilde çalışmamız bu başarıyı getirdi. Bundan sonraki süreç hepimiz için bir ustalık dönemi olacak. Bu güne kadar ciddi işler ürettik, bundan sonra da üretmeye devam edeceğiz. Osmangazi'de hizmet üretmek onurdur. En ufak bir hizmet bile tüm Bursa'ya hitap eder. Hep beraber Osmangazi ve Bursa için en iyisini yapmaya çalışacağız” diye konuştu.

AK Parti Osmangazi İlçe Kadın Kolları Başkanı Zeynep Kurt da yaptığı konuşmada, “AK Parti Osmangazi İlçe Kadın Kolları olarak seçim çalışmalarında her zaman sahada Başkanımız Mustafa Dündar'ın yanında yer aldık. Rabbim bizlerin yüzünü güldürdü. Güzel bir oy oranıyla da hem Osmangazi Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi'ni kazanmanın gururunu yaşadık. Başkanımız Mustafa Dündar'ın ustalık döneminin hayırlı olmasını diliyorum. Rabbim güzel hizmetler yapmayı nasip etsin” dedi.