Dündar'dan AK Parti Osmangazi'ye teşekkür ziyareti

Başkan Dündar, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek seçim döneminde gece gündüz birlikte çalıştığı teşkilat mensuplarına çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Ziyarette, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ve ilçe yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.

Yoğun bir seçim süreci geçirdiklerini belirten Dündar, “Seçim çalışmaları süresince hep birlikte büyük bir gayretle çalıştık. Hep birlikte yorulduk, ama aldığımız sonuçla bu yorgunluğu unuttuk. Osmangazi'de güzel bir seçim süreci yaşadık. Mahalle ve esnaf ziyaretlerimizde vatandaşlarımızın gösterdiği teveccüh sandıklara da yansıdı” dedi.

Teşkilat olarak güzel bir organizasyon yaptıklarını ifade eden Dündar, “Seçim programımızı yapan Seçim Koordinasyon Merkezi yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Uyum içinde en verimli çalışmayı Osmangazi'de bizler yaptık. Hepinizden Allah razı olsun. Kadın ve gençlik kollarımız her eve girdi, çalmadık kapı bırakmadı. Çalışmalarımız da bakanlarımız ve milletvekillerimizin de büyük desteğini gördük. Osmangazi demek, Bursa demek. Osmangazi'de aldığımız sonuçlarla Bursa'nın genel sonucuna da katkı sağlamış olduk” diye konuştu.

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez de teşkilat olarak çok güzel bir seçim dönemi yaşadıklarını belirterek, “Halkımızın bize olan güven ve teveccühünü boşa çıkarmayacağız. Başkanımız Mustafa Dündar, inşallah ustalık döneminde de Bursa'ya değer katan projelere devam edecek” dedi.