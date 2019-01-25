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Dündar'dan çarşı esnafına ziyaret

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, çarşı esnafını ziyaret etti.


İlçe halkının taleplerini dinlemek için düzenli olarak esnaf ve mahalle ziyaretlerinde bulunan Başkan Mustafa Dündar, Kapalı Çarşı ve Uzun Çarşı'da vatandaşlarla buluştu. Çarşı esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet eden Dündar, talep ve ihtiyaçları yerinde dinledi. Tarihî çarşının Bursa ekonomisinin kalbi olduğunu belirten Dündar, “Şehrimizin can damarı olan çarşımızda sık sık esnaf ve vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Esnafımıza proje ve çalışmalarımızla ilgili bilgi veriyoruz. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunuyoruz. Tarihî dokuya uygun yaptığımız çalışmalarla tarihî çarşı ve hanlar bölgesi yeniden eski ihtişamına kavuştu. Çarşı bölgesini sürekli canlı tutmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

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