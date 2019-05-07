Dündar'dan Diriliş Ertuğrul Setine Ziyaret

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, izlenme rekorları kıran dizileri Diriliş Ertuğrul ve Mehmetçik Kut'ül Amare dizilerinin setlerini ziyaret etti.

Diriliş Ertuğrul ve Mehmetçik Kut'ül Amare dizilerinin yapımcı ve senaristi Mehmet Bozdağ tarafından karşılanan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ilk olarak Türkiye'nin en büyük film platolarından biri olan Mehmetçik Kut'ül Amare dizisinin setini ziyaret etti. Osmanlı'nın 1916'da İngilizler'e karşı elde ettiği büyük zaferin anlatıldığı dizinin setini gezen Başkan Dündar, her detayı ince ince işlenmiş set ve dizi çalışmaları hakkında Mehmet Bozdağ'dan bilgi aldı.

Başkan Dündar, daha sonra televizyon ekranlarının en sevilen dizisi olan ve her bölümü izlenme rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisinin setini gezdi. Seti gezerken Hayme Ana rolündeki Hülya Darcan ve Selcan Hatun karakterine hayat veren Didem Balçın ile karşılaşan Başkan Dündar, iki oyuncuyla da uzun uzun sohbet ederek, sanat hayatlarında başarılar diledi. Platodaki demirci bölümünde demir döven Dündar, daha sonra Ertuğrul Bey'in çadırına geçti ve burada kafasına börk takıp eline kılıç aldı. Diziyi beğenerek izlediğini ifade eden Başkan Dündar, ziyaret sonunda dizinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ'a Osman Gazi heykeli hediye etti.