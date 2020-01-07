Dündar'dan Erdem'e iade-i ziyaret

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'e iade-i ziyarette bulundu.

Halk Evi'nde gerçekleşen ziyarette Osmangazi Belediye Başkan Yardımcıları Hasan Hüseyin Erdönmez, Cem Kürşad Hasanoğlu, Halil Döner ve Yunus Şahin ile Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Dr. Sibel Özer, Osman Ayradilli, Zafer Yıldız, Remzi Çınar ile Engin Yener de hazır bulundu. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette her iki başkan da birlik ve beraberlik mesajları verdi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'e hayırlı olsun dileklerini ileten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Yeni dönemde inşallah hep birlikte Osmangazi, Nilüfer ve Bursa için güzel işler yaparız” dedi.

Bursa'nın hızlı ve gelişen bir şehir olduğunu dile getiren Dündar, “Dolayısıyla büyüyen ve gelişen bir şehirde vatandaşın talepleri doğrultusunda ama planlar çerçevesinde büyümeyi hep birlikte gerçekleştirelim diyoruz. Planlı bir şekilde gidersek güzel bir şehir ortaya çıkmış olur ama kendi hâline bırakırsak şehri hep birlikte harâp etmiş oluruz. Bizlerin görevi bu gelişime yön vermektir” şeklinde konuştu.

Ziyaretten dolayı onur duyduklarını ifade eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, belediyeler arasındaki ilişkilere büyük önem verdiklerini vurguladı. “İki komşu ilçeyiz ve birbirimize çok bağlıyız” diyen Başkan Turgay Erdem, konuşmasına şöyle devam etti:

“Uzun yıllar sizden faydalanacağımız, birlikte adım atacağımız çok şeyler olduğu kanaatindeyim. İlişkilerimiz çok yakın. Vatandaşlarımızın büyük bir kısmı sizde çalışırken bizde, bizde çalışırken de sizde konaklıyor. Yerel yöneticiler olarak maksadımız onları mutlu etmek.”

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Bu çerçevede iş birliği içinde iyi işler yapacağımızı ümit ediyorum. Arzumuz, yıllardır yapmış olduğumuz gibi Bursa'ya verimli bir şekilde hizmet edebilmek” şeklinde konuştu.

Ziyaretin sonunda her iki başkan da birbirlerine hediye takdim etti.