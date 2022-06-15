Dündar'dan Kosova'da üst düzey ziyaretler

Osmanlının savaş meydanlarında şehit düşen ilk ve tek padişahı 1'inci Murad Hüdavendigar'ı anmak için Kosova'da bulunan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Türkiye Cumhuriyeti Priştine Büyükelçiliği, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanlığı, TİKA ve Kosova İslam Birliği'ni ziyaret etti.

Osmangazi Belediyesi'nin bu yıl 17'incisini düzenlediği Sultan 1'inci Murad Hüdavendigar'ı anma programı öncesinde Kosova'da bir dizi ziyaretler gerçekleştiren Başkan Dündar'ın ilk adresi, Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Ternava oldu. Ziyaretlerde Başkan Dündar'a AK Parti Bursa Milletvekili ve Kosova Dostluk Grubu Başkanı Zafer Işık, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, Osmangazi İlçe Müftüsü Mehmet Uzun ile Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Kenan Kır da eşlik etti. Başkan Dündar ve beraberindeki heyeti makamında ağırlayan Ternava, “Kosova İslam Birliği olarak başta Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve ekibi olmak üzere, Sultan Murat Hüdavendigar Han'ı anmak için gelen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Dündar: “Sizlerin hoşgörü ve samimiyeti bize cesaret veriyor”

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, bu yıl 17'incisini gerçekleştirdikleri anma etkinlikleri vesilesiyle geldikleri Kosova'da birlik, beraberlik ve kardeşlik için bulunduklarını söyledi. Balkanların Türkiye'nin gönül coğrafyalarından biri olduğunu belirten Başkan Dündar, “Sizlerin, bizlere karşı olan bu hoşgörüsü ve samimiyeti bizlere cesaret veriyor. Buraya geldiğimiz zaman kendimizi evimizde hissediyoruz. Bu güne kadar olduğu gibi, bundan sonra da desteğinizin ve hayır duanızın devam etmesini istiyoruz” diye konuştu.

Başkan Dündar ve beraberindeki heyet, Kosova İslam Birliği ziyaretinin ardından, TİKA Kosova Koordinatörü Cihan Dinçer ve Türkiye Cumhuriyeti Piriştine Büyükelçisi Çağrı Sakar'ı ziyaret etti.

“Kosova İle olan bağımız 633 yıl öncesine dayanıyor”

Son olarak Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka'yı da ziyaret eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Kosova'nın Türkiye için büyük bir önem taşıdığını söyledi. İki ülkenin tarihten gelen güçlü bağları olduğuna vurgu yapan Dündar, “Bu bağların temeli bundan tam 633 yıl önce, Osmanlının savaş meydanlarında şehit edilen ilk ve tek padişahı Sultan 1. Murad tarafından atıldı. Yaptığı seferlerle Balkan coğrafyasını Türklere yurt yapan şehit padişahımızı, bizler her yıl kabri başında düzenlediğimiz törenle anıyoruz” dedi. Osmangazi Belediyesi olarak iki ülke arasındaki akrabalık bağlarının güçlenerek devam etmesi için çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Dündar, bu güne kadar verdikleri destek için Bakan Damka'ya teşekkür etti.