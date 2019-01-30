Dündar'dan Özdilek'e ziyaret

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Türkiye'nin en büyük havlu üreticileri arasında yer alan Özdilek Holding'in İstanbul Caddesi üzerindeki fabrikasını ziyaret etti.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, mahalle, vatandaş, esnaf ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra bölge sanayicilerini ve fabrikaları da ziyaret ediyor. Sadece Bursa'nın değil Türkiye'nin marka değeri en yüksek firmalarından biri olan Özdilek Holding'in İstanbul Caddesi üzerindeki fabrikasını ziyaret eden Dündar'ı Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Özdilek karşıladı. Hüseyin Özdilek ile birlikte fabrikayı gezen Dündar, yemekhane bölümüne giderek çalışanlar ile bir araya geldi. Dündar, çalışanlar ile yemek yedikten sonra sohbet etti.

Dündar, “Bursa'yı tüm Türkiye'ye hatta ülke dışına taşıyan bir markamız. Yabancı ülkelere gidip markayı gördüğümüzde göğsümüz kabarıyor ve gurur duyuyoruz. Kalitenin altında da işini özverili ve düzgün biçimde yapan tüm çalışan arkadaşlarımızın imzası var. Sizlerin emeği ve alın teri dünyanın dört bir tarafına gidiyor. Üretiyorsak, en başta kendimize, sonra ailemize daha sonra da kentimize ve ülkemize katkımız var demektir. İşini en güzel şekilde yaparak ülkemiz adına üreten tüm emekçi kardeşlerimizden Allah razı olsun. İşyerinizi sahiplendiğiniz gibi kentinizi de sahipleniyorsanız, Bursa tarihte olduğu gibi hak ettiği yerlere gelecektir. Bugün Osmangazi Belediyesi, yaptığı işleri, bütçesi, hizmetleri ve yatırımları ile Türkiye'nin en güçlü belediyesi. Bu tabi ki, halkımızın bizlere ve yaptığımız hizmetlere sahip olmasıyla olan bir durum. İşinize sahip çıktığınız gibi belediyenize de sahip çıkıyorsunuz. Sizlere teşekkür ediyorum” dedi.

Osmangazi Belediyesi olarak kente değer kattıklarını dile getiren Dündar, “Belediyelerin asli görevi temizlik yapmak ancak bizler halkımızın da desteği ile şehrimize değer katan projelere imza atıyoruz. Sizlerden aldığımız destek ile Bursa'yı aynı Özdilek gibi dünya markası haline getiriyoruz. Hep birlikte güçlü bir Osmangazi ve güçlü bir Bursa oluşturuyoruz” diye konuştu.