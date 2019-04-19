Dündar'dan özel sektöre kentsel dönüşüm çağrısı

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, inşaat sektörünün yeni imara açılacak bölgeleri beklemek yerine Bursa'nın merkezini hedef alması gerektiğini söyledi.

Bursa Yapı Fuarı ve Rising City Bursa Gayrimenkul Fuarı, Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyarete açıldı. Önemli projelerin görücüye çıktığı fuarda, Osmangazi Belediyesi de kentsel dönüşüm projeleriyle yerini aldı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, birçok sektörü yakından ilgilendiren Bursa Yapı ve Rising City Gayrimenkul Fuarları'nın sektör için hayırlı olmasını diledi. Belediye olarak yaptıkları çalışmalarla özel sektörün önünü açtıklarını belirten Dündar, “Hayata geçirdiğimiz kentsel dönüşüm projelerimiz ve tarihi dokunun ayağa kaldırılmasına yönelik çalışmalarımızla biz de bu işin içinde yer alıyoruz. Kamunun burada yer alması, öncü bir adım olmalı. Ardından özel sektörün gelmesi gerekir” dedi.

Bursa'da inşaat sektörünün genelde yeni imara açılan bölgeleri tercih ettiğine dikkat çeken Dündar, “Osmangazi'de özellikle Hamitler, Güneştepe, Yunuseli, Panayır, Demirtaş gibi bölgelerin artık dolduğunu görüyoruz. Bana göre, şehir merkezini hedef almamız lazım. Yeni imara açılacak yerleri beklemek yerine, kent merkezi hedef alınmalı. Buraları hedef alırsanız, Bursa kazanır. Sıcaksu, Kükürtlü ve Çarşamba bölgesinde yapılacak çalışmalara belediye olarak öncülük yaparız. Şehirdeki tıkanmayı açmak adına özel sektör ve kamu olarak birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bunun ilk adımını biz Soğanlı'da attık. Yeni bir vizyonla örnek bir şehircilik ortaya koyduk. Bundan sonraki süreçte özel sektörün de katkısıyla buraların daha da gelişeceğini ümit ediyoruz” diye konuştu.

Yeni yapıların şehre bir vizyon katması gerektiğini ifade eden Dündar, “İhtiyaçlara yönelik cazip projeler ortaya koyarsak, bu işin geliştiğini görürüz. Yeni dönemde Osmangazi Meydanı ile Bursa'nın merkezinde heyecan verecek bir projeyi hayata geçireceğiz. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde yaşanan etkiyi, Osmangazi Meydanı ve Hisariçi projelerimizde de göreceğiz” dedi.