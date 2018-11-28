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Dündar'dan şehit ailesine ziyaret

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, İstanbul’da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Bursalı şehit Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, İstanbul'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Bursalı şehit Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.


İstanbul'da geçtiğimiz gün havalandıktan bir süre sonra Sancaktepe'de düşen helikopterde şehit olan Bursalı Pilot Üsteğmen Aykut Vatansever'in Karaman Mahallesi'nde ikâmet eden ailesini ziyaret eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, şehidin ailesine başsağlığı diledi. Ziyaret sırasında şehidin ailesi ve akrabaları tarafından karşılanan Başkan Dündar, şehit yakınlarının acısına ortak oldu.


Ziyarette şehidin ailesi ile uzun süre sohbet eden Başkan Dündar, “Ülkemizin korunmasında canlarını hiçe sayarak mücadele eden şehitlerimize ve gazilerimize her zaman minnet duyacağız. Rabbim şehidimize rahmet eylesin, cennetiyle, şereflendirsin, ailesine sabır versin. Hepimizin başı sağ olsun” dedi.


Başkan Dündar, ziyarette şehit yakınlarına “Siz, bize şehidimizin emanetisiniz. Biz her zaman sizin yanınızdayız” mesajı verdi.

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